Rus medyası: Türk mahkeme rahibi akladı

Rus Kommersant gazetesinde çıkan Dina Marganova, “Mahkemenin rahip Brunson’u akladığını söyleyebiliriz. Çünkü savcılığın talep ettiği 35 yıl yerine 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Üstelik mahkeme, Brunson’un cezaevinde geçirdiği süreyi de dikkate alarak onu serbest bıraktı ve yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı. Böylelikle rahip, memleketi ABD’ye geri dönebildi” ifadelerini kullandı.

Yazıda, Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nden Aleksey Obraztsov’un yorumuna da yer verildi.

'RAHİP BİR BAHANEYDİ'

Brunson’un serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerde değişikliklere neden olmayacağını belirten Obraztsov, “Rahip bir bahaneydi. Onu, uluslararası ilişkilerin geleceğini etkileyen bir simge haline getirdiler. Ancak aslında öyle biri olamaz” dedi.

Rus uzman, Türkiye’nin Brunson davası çerçevesi içinde tamamen bağımsız olduğunu ve kendi politikasına yürütebileceğini göstermeye çalıştığını söyledi.