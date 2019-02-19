'Putin'in limuzini' içeriden görüntülendi

© Sputnik / Vitaliy Belousov Bahreyn, Putin'in limuzini ile ilgileniyor

Zvezda televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dhabi'de yapılan IDEX 2019 fuarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracı Aurus limuzinin iç kısmının görüntülerini yayınladı.

Videoda Zvezda muhabiri, aracın hem sürücü hem de yolcular için rahat olduğunu, aksesuarlarının ahşaptan, döşemelerinin de deriden olduğunu ifade etti.

Videoya göre, sürücü için iki önde, iki de arkada olmak üzere iki ekran bulunuyor. Ekranlardan içerideki yolcular ve dışarısı rahatlıkla görülebiliyor.

Fuara katılan biri de araca bindikten sonra "İnmek istemiyorum, burada kalıp aracı bir yere sürmeyi tercih ederim. Çok rahat" dedi.

Videodaki beyaz limuzin bu ay Moskova'nın kuzeydoğusundaki Noyabrsk kasabasında görüntülenmişti.

Devlet liderlerine güvenli bir yolculuk sağlamayı amaçlayan 'Kortej' projesi kapsamında ilk olarak üretilen Aurus Senat limuzinini Rus lider ilk kez geçen mayıs ayında gerçekleşen göreve başlama töreninde kullanmıştı.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk tam kapsamlı görüşmesini yaptığı tarihi Helsinki zirvesine de Aurus Senat'la gelmişti.