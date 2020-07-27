İzvestiya: Rosaviatsiya, Türkiye'ye charter uçuşların 10 Ağustos'ta başlamasına izin verecek

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Rusya ile Türkiye arasındaki bazı hatlarda tarifeli uçuşların başlaması için geri sayım devam ederken İzvestiya gazetesi, Rusya'nın kentlerinden Türkiye'nin çeşitli noktalarına charter uçuşların 10 Ağustos'ta başlayacağını yazdı.

Rosaviatsiya'dan İzvestiya'ya yapılan açıklamaya göre Rus hükümeti, charter uçuşların 15 Ağustos'ta başlamasına izin verecek. Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılacak uçuşlar Aeroflot'un iştiraki Pobeda, S7, Nordwind, Azur Air ve Uralskiye Avialinii tarafından gerçekleştirilecek.

Bu karar, charter şirketlerinin uçaklarını doldurmalarına, tur operatörlerinin Türkiye'ye tur satışlarını artırmasına imkan sunacak. Ancak Rus havacılık uzmanları, düşük satış derinliğinin ve Antalya, Dalaman ile Bodrum'a seferlerin düzenleneceği kentlerin sayısının azlığının Türkiye'ye gidecek yolcu sayısını kısıtlayacağını ifade etti.

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “1 Ağustos’tan itibaren Rusya Federasyonu karşılıklı olarak İngiltere ile uçuşları başlatıyor. İngiltere’nin başkenti Londra ile. Türkiye ile ilgili tek seferde iki karar alındı. 1 Ağustos’tan itibaren Ankara ve İstanbul’la, 10 Ağustos’tan itibaren Antalya, Bodrum ve Dalaman gibi tatil yerleri ile uçuşlar başlatılacak” ifadelerini kullanmıştı.