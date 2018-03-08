Putin'e destek yüzde 60'ın üzerinde

FOM'un 3-4 Mart'ta Rusya'nın 73 bölgesindeki 207 yerleşim biriminde 6 bin kişiyle konuşarak düzenlediği ankete göre Rusların yüzde 64'ü 18 Mart'ta sandığa gitmeleri halinde oylarını Putin'den yana kullanacaklarını ifade etti.

Putin'e en yakın isim yüzde 6.6 ile Vladimir Jirinovskiy, yüzde 6.5 ile Pavel Grudinin ve yüzde 1.2 ile Kseniya Sobçak oldu.

PUTİN'E OLUMLU BAKANLARIN ORANI YÜZDE 71.5

Ankete katılanlara hangi adaya olumlu baktıkları da soruldu.

Yüzde 71.5'lik kesim Putin'in adını verirken yüzde 15.2 Jirinovskiy ve yüzde 10.9 da Grudinin'e olumlu baktığını kaydetti.

PUTİN, KREMLİN'DE 3. DÖNEMİNİ GEÇİRİYOR

2000-2008 arasında 4'er yıldan iki dönem devlet başkanı olarak görev yapan Putin, yasalar gereği 3. kez aday olamadığı için 2008 seçimlerine katılmamıştı.

Bir dönem ara verdikten sonra 2012'de tekrar aday olan Putin, yasada yapılan değişiklikle 6 yıllık bir süre için yeniden Kremlin'e çıkmıştı.