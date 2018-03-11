Rus halkının yüzde 70’inin oyu Putin’e

5-7 ve 9 Mart tarihlerinde, yaşı 18'in üzerinde olan 4 bin kişinin katılımıyla telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen ankete göre Rusların yüzde 69'u oylarını Putin'den yana kullanacaklarını belirtti.
KOMÜNİSTLERİN ADAYI İKİNCİ SIRADA
VTSİOM'un Telegram kanalında yayınlanan anket sonuçlarına göre, ‘Mart 2018'de yapılacak başkanlık seçimlerine katılacak mısınız?' sorusuna halkın yüzde 74'ü seçimlere kesin olarak katılacaklarını, yüzde 9'u ise ‘büyük bir olasılıkla' oylamada yer alacaklarını bildirdi.
KATILIM YÜZDE 63-67 ARASINDA
Rusya Devlet Başkanlığı için yarışacak 8 isimse şöyle: Sergey Baburin (Rusya Tüm Halkının Birliği), Pavel Grudinin (Rusya Federasyonu Komünist Partisi), Vladimir Jirinovskiy (Rusya Liberal Demokrat Partisi), Vladimir Putin (bağımsız), Ksenia Sobçak (Sivil Girişim), Maksim Suraykin (Rusya'nın Komünistleri), Boris Titov (Yükseliş Partisi), Grigoriy Yavlinskiy (Yabloko).
VTSİOM'un yaptığı anketin yanılma oranının yüzde 1.6'yı geçmediği belirtiliyor.
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