Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin 'Avrupa ile yakınlaşma' yanlısı adayı Grigoriy Yavlinskiy

Dış politikasında Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle yakınlaşması gerektiğini savunan Yavlinskiy’nin biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
Liberal Yabloko (Elma) Partisi lideri 65 yaşındaki Grigoriy Yavlinskiy, Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerine dördüncü kez adaylığını koydu.
Dış politikasında Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle yakınlaşması gerektiğini savunan Yavlinskiy’nin biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
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