Puşkov: ABD, Ukrayna'da askeri çözüme destek sinyali veriyor

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD'nin Ukrayna'ya silah verme kararının, askeri çözüm çabalarına destek yönünde açık bir sinyal olduğunu belirtti.

Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Ukrayna'ya ölümcül silah sağlamaya karar vererek Kiev'e, askeri çözüm çabasını destekleyeceği yönünde açık sinyal veriyor" dedi.

Решив поставлять Украине летальное оружие, США дают ясный сигнал Киеву, что поддержат попытку военного решения. Волкер может идти в отпуск. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 23, 2017

​Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ABD'nin Ukrayna'ya öldürücü silahlar göndermesi durumunda, bunun barış çabalarına zarar vereceğini ve gerilimi yükselteceğini söylemişti.