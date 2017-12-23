Bogdanov: Soçi'deki kongreye tüm Suriyeli tarafları davet ediyoruz

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Astana ve Cenevre sürecinde yer alan tüm Suriyeli grupları davet ettiklerini belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, listenin Türkiye ve İran'ın duruşu dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.

Bogdanov, Soçi'deki kongreye kendini Suriye halkının temsilcisi olarak gören ve kongreye katılmak isteyen herkesi davet ettiklerini duyurdu.

"Herkesi davet ediyoruz. Astana ve Cenevre'ye katılan tüm Suriyelileri kastediyorum. Kendini Suriye halkının temsilcisi olarak gören ve kongreye katılmak isteyen herkesi bekliyoruz" diyen Rus diplomat, "Davet edilenler listesi üzerindeki çalışmalar, Tahran ve Ankara'nın görüşü dikkate alınarak tam hız ilerliyor" diye ekledi.

Soçi'deki kongreye bin 700'e kadar kişinin katılımını beklediklerini dile getiren Bogdanov, "Kongrede sadece anayasa komisyonunun oluşacağını, halkın yetkisini alacaklarını düşünüyorum. Halkın temsilcileri, anayasa reformu, anayasa hazırlıkları dahil tüm konularda meşruiyet kaynağı. Bunun için çalışma grupları oluşturulacak, bu gruplar sonra Cenevre'de de toplanabilecek. Anayasa geliştirilecek, çünkü bu anayasa temelinde seçimler olacak, seçimler temelinde de yeni yürütme organları oluşturulacak" ifadelerini kullandı.