Bogdanov: Soçi'deki kongreye tüm Suriyeli tarafları davet ediyoruz

Bogdanov, Soçi'deki kongreye kendini Suriye halkının temsilcisi olarak gören ve kongreye katılmak isteyen herkesi davet ettiklerini duyurdu.
Soçi'deki kongreye bin 700'e kadar kişinin katılımını beklediklerini dile getiren Bogdanov, "Kongrede sadece anayasa komisyonunun oluşacağını, halkın yetkisini alacaklarını düşünüyorum. Halkın temsilcileri, anayasa reformu, anayasa hazırlıkları dahil tüm konularda meşruiyet kaynağı. Bunun için çalışma grupları oluşturulacak, bu gruplar sonra Cenevre'de de toplanabilecek. Anayasa geliştirilecek, çünkü bu anayasa temelinde seçimler olacak, seçimler temelinde de yeni yürütme organları oluşturulacak" ifadelerini kullandı.
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