PYD, IŞİD’e katılan Rus kadının çocuklarını kurtardı

IŞİD'e katılan bir Rus vatandaşı ve çocukları, PYD tarafından yakalanarak Rus askerlerine teslim edildi.

PYD yetkilisi Rejzan Hedu, IŞİD'e katılan bir Rus vatandaşı kadının Suriye'ye getirdiği çocuklarını kurtardıklarını belirtti.

'IŞİD'E KATILMA KARARI ALARAK EVDEN KAÇMIŞTI'

© REUTERS/ Omar Sanadiki YPG, Rusya vatandaşı IŞİD militanlarının ailelerini Rus heyete teslim etti

Babası Çeçen, annesi de Tataristanlı olan Dağıstan Üniversitesi mezunu 33 yaşındaki Aysula Hamisbiyeva, evli ve 3 çocuk sahibiydi. IŞİD ortaya çıkınca, birkaç akrabasıyla birlikte teröristlere katılma kararını alan kadın eşinden kaçtı. Çocuklarını da yanına alan Hamisbiyeva, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti, ardından da Musul'a gitti. Burada Irak asıllı IŞİD üyesiyle ikinci kez evlendi. Bu evlilikten de bir çocuk sahibi olan Hamisbiyeva, ikinci eşinden de kaçmaya karar verdi. Ancak 4 çocuktan sadece 3'ünü yanına alabildi. 13 yaşındaki büyük kızı Amina, Musul'da kaldı.

Rus vatandaşı kadının Irak'tan Suriye'nin İdlib kentine geçmeye çalıştığını ancak sadece Türkiye sınırındaki Azaz'a varabildiğini belirten Hedu, "Kadın ve çocukları, Rus güçleri ve YPG'nin Afrin'deki ortak operasyon merkezinin doğrudan desteğiyle tutuklanarak Rus askerlere teslim edildi" dedi.