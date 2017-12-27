Putin, başkanlık seçimlerine katılmak için gerekli belgeleri sundu

Dün, 600'den fazla kişinin kurduğu inisiyatif grubu, Putin'in adaylığını 'evet' oylarıyla desteklemişti.
Yasal olarak bağımsız adayların kurula sunduğu belgeler paketinde inisiyatif grubunun dilekçesi, başvuranın adaylık dilekçesi, özgeçmiş ve ona ilişkin belgeler ile kişinin gelirlerini, giderlerini, hesaplarını ve mal varlıklarını gösteren belgeler yer alıyor.
«А это справка с места работы»: Путин сдал в ЦИК документы для выдвижения на выборы pic.twitter.com/ZQPtpcQw9C— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 27, 2017
Kayıt aşamasında bağımsız adayların, seçime katılmaya hak kazanabilmesi için en az 300.000 imza toplaması gerekiyor.
Rusya'da 18 Mart 2018'de gerçekleşeceği netleşen başkanlık seçimleri ile ilgili seçim kampanyası 18 Aralık'ta resmen başlamıştı.
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