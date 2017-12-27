Putin, başkanlık seçimlerine katılmak için gerekli belgeleri sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki mart ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olmak için gerekli belgeleri Merkezi Seçim Kurulu'na resmen sundu.

Başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak katılan Putin, adayların hazırlaması gereken başvuru paketini bizzat Merkezi Seçim Kurulu'na takdim etti.

Dün, 600'den fazla kişinin kurduğu inisiyatif grubu, Putin'in adaylığını 'evet' oylarıyla desteklemişti.

Yasal olarak bağımsız adayların kurula sunduğu belgeler paketinde inisiyatif grubunun dilekçesi, başvuranın adaylık dilekçesi, özgeçmiş ve ona ilişkin belgeler ile kişinin gelirlerini, giderlerini, hesaplarını ve mal varlıklarını gösteren belgeler yer alıyor.

«А это справка с места работы»: Путин сдал в ЦИК документы для выдвижения на выборы pic.twitter.com/ZQPtpcQw9C — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 27, 2017

​Kayıt aşamasında bağımsız adayların, seçime katılmaya hak kazanabilmesi için en az 300.000 imza toplaması gerekiyor.

Rusya'da 18 Mart 2018'de gerçekleşeceği netleşen başkanlık seçimleri ile ilgili seçim kampanyası 18 Aralık'ta resmen başlamıştı.