Rusya'da Noel ayini

Rusya'da, Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi ayini düzenlendi. Başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde yapılan gece ayininde mumlar yakılarak dualar okundu.

© Sputnik/ Maxim Blinov Rusya'da uzun yılbaşı ve Noel tatili başladı

Rusya'da, Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi ayini düzenlendi

Otodoks Hristiyanlar Gregoryen takvimi yerine ay yılına dayanan Jülyen takvimini kullandıkları için Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor.

Başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde yapılan gece ayinini Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill yönetti.

Ayine Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ve eşi Svetlana da katıldı.

The head of the Russian Orthodox Church Patriarch Kirill of Moscow will lead the Orthodox Christmas Eve mass in #Moscow's Cathedral of Christ the Saviour https://t.co/zUnrHjRcoW — Ruptly (@Ruptly) January 6, 2018

​PUTİN, ST. PETERSBURG'DAKİ AYİNE KATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise St. Petersburg'daki St.Simeon ve Anna Katedrali'ndeki Noel ayinine katıldı.

Devlet televizyonu ayin sırasında canlı yayın yaptı. Stalin döneminde yıkılan St. Petersburg'daki katedral 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeniden inşa edilmişti.

ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜK ORTODOKS KATEDRALİ KAHİRE'DE AÇILDI

Diğer taraftan Ortadoğu'nun en büyük Ortodoks katedrali, Mısır'ın başkenti Kahire'de ibadete açıldı.

Mısır devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, 'Mesih'in Doğuşu' adını taşıyan katedralin açılışını, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros yaptı.

Katedralde Noel ayini gerçekleştirildi.

Ortodoks Kilisesi sözcüsü Pavlos Halim, "Mesih'in Doğuşu Katedrali Ortadoğunun en büyük katedrali sayılıyor. Katedralin içindeki büyük kilise 7500 kişiyi kabul edebiliyor" dedi.

Halim, Noel ayininin yapıldığı alt kattaki kilisenin ise 2500 kişilik kapasitesi bulunduğunu belirtti.

Kahire'nin Abbasiye bölgesinde de 4500 kişi kapasiteli Aziz Mark Kıpti Ortodoks Katedrali bulunuyor.

Kıpti kilisesi verilerine göre Mısır'da yaklaşık 15 milyon Hristiyan yaşıyor.