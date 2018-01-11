Kremlin'den Rus büyükelçinin Türk Dışişleri'ne çağrılması hakkında açıklama

'YAKIN DİYALOG DEVAM EDECEK'
Peskov bu soruya şu yanıtı verdi:
"Gerilimi azaltma bölgeleri hakkındaki anlaşmaların gerçekleştirilme süreci ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıkları da dahil olmak üzere siyasal çözüm sürecine girilmesi, çeşitli düzeylerde sürekli olarak temas halinde olunmasını gerektiriyor. Bu, uzman düzeyindeki ve üst düzeydeki temaslar gibi başka düzeylerdeki temaslar için de geçerli. Bu temaslar gerçekleşiyor. Şüphesiz bu yakın diyalog devam edecek."
NE OLMUŞTU?
Haberlere göre, bu sebeple Rusya Savunma Bakanlığı'nın Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'a birer mektup gönderdiğini kaydedilmişti. Söz konusu mektuplarda, Türkiye'den denetiminde olan bölgelerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi istenmişti.
İdlib; Rusya, Türkiye ve İran'ın garantör olduğu Astana süreci kapsamında Suriye'de gerilimi azaltma bölgesi kurulan dört yerden biri.
Bu bölgedeki kontrol ve gözlem noktalarında hem Rus hem de Türk güçleri görev yapmasına karar verilmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eylül 2017'de Reuters haber ajansına verdiği bir röportajda, 'Rusya'nın İdlib'in dışında, Türkiye'ninse İdlib'in içinde güvenliği koruyacağını' söylemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)