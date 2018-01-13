Rusya’dan Doğu Guta'daki çatışmalara son verme çağrısı

Merkez tarafından konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, “Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi, Suriye’de gerilimi azaltma bölgelerinin kurulması ile ilgili memorandum hükümlerine dayanarak, Doğu Guta’daki çatışmanın tüm taraflarını, çatışmalara ve her türlü silah kullanımına son vermeye, silahlı gruplarıysa gerilimi azaltma bölgelerinin içindeki mevzilerine döndürmeye çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca çatışmalara son vermenin, Doğu Guta’da ve tüm Suriye topraklarında siyasi çözümün sağlanması için tek fırsat ve vazgeçilmez bir koşul olduğu kaydedildi.

İDLİB VE ŞAM’DA BİREYSEL ATEŞKES İHLALLERİ VAR

Diğer yandan, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi, son 24 saat içinde İdlib bölgesinde ve Şam’ın civar yerleşimlerinde bireysel ateşkes ihlallerinin tespit edildiğini duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, “Son 24 saat içinde İdlib bölgesinde ve Şam’ın civar yerleşimlerinde bireysel ateşkes ihlalleri tespit edildi” ifadelerine yer verildi.