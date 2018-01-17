Lavrov: Filistin-İsrail diyaloguna yardımcı olmaya hazırız

Açıklamada, "Lavrov, Rusya’nın ikili görüşmeler ve Ortadoğu Dörtlüsü dahil çeşitli uluslararası platformlarda Filistinliler ve İsrailliler arasında kalıcı politik diyalogun kurulması yönündeki yardımını sürdürmeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerine yer verildi.
'TÜM SORUNLARIN ULUSLARARASI HUKUK TEMELİNDE ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR'
Lavrov, Kudüs’ün geleceği dahil Filistin topraklarının nihai statüsüyle ilgili tüm sorunlara, doğrudan Filistin-İsrail görüşmeleri sırasında uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Açıklamada, "Görüşme sonunda, Rus-Arap İşbirliği Forumu kapsamında dahil olmak üzere Rusya ve Arap Birliği arasındaki işbirliğinin güçlenmesine yönelik ortak ilgi ifade edildi" dendi.
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