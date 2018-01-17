Lavrov: Filistin-İsrail diyaloguna yardımcı olmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, farklı uluslararası platformlarda Filistin ve İsrail arasında siyasi diyalogun kurulması için yardıma hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Moskova’da Arap ülkeleri büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileriyle bir araya geldiğini aktararak, "Görüşmede, Filistin-İsrail çözümü sorunlarına odaklanıldı" diye açıkladı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki durumla ilgili geniş kapsamlı görüş alışverişi, bölgedeki gerilimin yatıştırılması ve krizlerin çözüme kavuşturulması hedeflerine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Lavrov, Rusya’nın ikili görüşmeler ve Ortadoğu Dörtlüsü dahil çeşitli uluslararası platformlarda Filistinliler ve İsrailliler arasında kalıcı politik diyalogun kurulması yönündeki yardımını sürdürmeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerine yer verildi.

'TÜM SORUNLARIN ULUSLARARASI HUKUK TEMELİNDE ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR'

Lavrov, Kudüs’ün geleceği dahil Filistin topraklarının nihai statüsüyle ilgili tüm sorunlara, doğrudan Filistin-İsrail görüşmeleri sırasında uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamada, "Görüşme sonunda, Rus-Arap İşbirliği Forumu kapsamında dahil olmak üzere Rusya ve Arap Birliği arasındaki işbirliğinin güçlenmesine yönelik ortak ilgi ifade edildi" dendi.