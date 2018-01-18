Şoygu, Akar ve Fidan'la görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Şoygu, Akar ve Fidan'la yaptığı görüşmede Ortadoğu'daki durumu ve diğer güncel konuları ele aldı. Bakanlık, görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtti.
© REUTERS/ Alaa al-Faqir
Akar ve Fidan, bugün Suriye gündemiyle Moskova'ya gitmişti.
Genelkurmay Başkanlığı sitesinden ziyaret hakkında yapılan açıklama şu ifadeler kullanılmıştı: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişlerdir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)