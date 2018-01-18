Şoygu, Akar ve Fidan'la görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Moskova'ya giden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya geldiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Şoygu, Akar ve Fidan'la yaptığı görüşmede Ortadoğu'daki durumu ve diğer güncel konuları ele aldı. Bakanlık, görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtti.

Akar ve Fidan, bugün Suriye gündemiyle Moskova'ya gitmişti.

Genelkurmay Başkanlığı sitesinden ziyaret hakkında yapılan açıklama şu ifadeler kullanılmıştı: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişlerdir."