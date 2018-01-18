Putin Leningrad Kuşatması’nın kurbanlarını andı

Leningrad kuşatmasının kırılmasının yıldönümü dolayısıyla Leningrad bölgesinde Piskaryovskiy Anıt Mezarı’na gelen Putin, siyah bantla sarılmış bir buket kırmızı gül bırakarak, bir süre saygı duruşunda bulunduktan sonra anıtın önünde eğildi.

Leningrad kenti (St. Petersburg) 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Almanyası'nın Moskova'yı ele geçirme planlarının bir aşaması olarak Nazi ordusu tarafından kuşatılmıştı. 8 Eylül 1941-27 Ocak 1944 tarihleri arasında yaklaşık 900 gün kuşatma altında kalan kentin dış dünya ile bağlantısı kesilmiş, insanlar su ve yiyecek kıtlığı çekmişti. Leningrad Kuşatması'nda 1.5 milyon civarında kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.