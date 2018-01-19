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    Gazprom Başkanı Aleksey Miller

    Gazprom: Türk Akımı'nın deniz kısmındaki ikinci kolun inşası için Ankara'dan izin alındı

    Sputnik
    Rusya
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    Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattının deniz kısmındaki ikinci kolun inşası için diplomatik kanallar aracılığıyla Türk hükümetinden izin aldıklarını söyledi.

    Miller, projenin tam hız ilerlediğini belirterek hattın ikinci kolunun Türk kıyılarına kadar inşası konusunda Türk hükümetinden izin alındığını ifade etti.

    Miller, "Türk Akımı projesi tam hız ilerliyor. Plana uygun olarak projenin inşası, Rusya'nın kıyısı, Türkiye'nin ve Karadeniz olmak üzere aynı anda üç farklı noktada devam ediyor. Bugün Türk hükümetinden hattın ikinci kolunun Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde ve karasularında inşası için izin alındı. Böylelikle Türkiye'den hattın deniz kısmının inşası için gereken tüm izinler alındı" dedi.

    'TÜRK AKIMI PLANLANAN ZAMANDA HİZMETE GİRECEK'

    Audacia' adlı boru hattı döşeme gemisi- Türk Akımı
    © Fotoğraf: DHA
    Türk Akımı'nın doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandı
    Deniz kısmında her iki kolun 760 kilometreden fazlasının inşa edildiğini de aktaran Miller, alınan izinlerin ardından Türk Akımı'nın zamanında, yani 2019 sonuna kadar kesin olarak hizmete alınacağını vurguladı.Gazprom'un iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketi, önceki gün Kırklareli ili sınırlarındaki Kıyıköy mevkiinde doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandığını duyurmuştu.

    Gazprom'un 7 Mayıs 2017'de yapımına başladığı Türk Akımı projesi, her biri 15.75 milyar metreküp hacimli iki kolun yapımını öngörüyor. Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılayacak ilk kolun Mart 2018'de devreye alınması, Avrupa'ya uzanacak ikinci kolun da 2019 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

     

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    Etiketler:
    Gazprom, Aleksey Miller, Türkiye, Rusya
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