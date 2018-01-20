Rusya'dan Afrin'de karşı karşıya gelen taraflara itidal çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Afrin'de başlattığı harekâta yönelik açıklamasında, karşı karşıya gelen taraflara karşılıklı itidal çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Türkiye’nin harekât başlattığı Suriye’nin Afrin kentindeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve bu konudaki haberleri endişeyle karşıladığını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Afrin'de başlattığı harekâta yönelik açıklamasında, karşı karşıya gelen taraflara karşılıklı itidal çağrısında bulundu.
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