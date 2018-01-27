'ABD’nin yeni yaptırımları Rus-Amerikan ilişkilerinin durumunu daha da ağırlaştırıyor'

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının Rus-Amerikan ilişkilerinin durumunu daha da ağırlaştıran yeni yıkıcı bir adım olduğunu söyledi.

© AFP 2018/ Mladen ANTONOV ABD, Rusya'ya yaptırımların kapsamını bir kez daha genişletti

Basın mensuplarına konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Slutskiy, “ABD’nin yeni yaptırımları, Rus-Amerikan ilişkilerinin durumunu daha da ağırlaştıran yeni yıkıcı bir adım. Bu yaptırımların Washington’un kendi jeopolitik çıkarlarına, haksız rekabete hizmet etmek ve dünya piyasalarında üstünlük sağlamak amacıyla uygulamaya konduğu ortada” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı’nın, Ukrayna krizini gerekçe göstererek Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kapsamını genişlettiği bildirilmiş, genişletilen yaptırım listesine Ukrayna'daki duruma müdahil olduğu gerekçesiyle 21 kişi ile 12 şirket daha eklenmişti.