Peskov: ABD'nin 'Kremlin Raporu', devlet başkanlığı seçimlerini etkileme amacı taşıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin bugün yayınlamayı planladığı 'Kremlin Raporu' adlı yeni yaptırım listesinin Rusya'da martta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini etkilemeye yönelik açık ve doğrudan bir girişim olduğunu söyledi.

© AP Photo/ Chairman of the Joint Chiefs Peskov: ABD'nin suçlamaları hem ilişkilere hem de ABD'nin kendisine zarar veriyor

Peskov, bugünkü basın toplantısında yöneltilen Kremlin Raporu'nun seçimler öncesinde durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olup olmadığı sorusuna "Cevap olumlu. Bunun seçimleri etkilemek için bazı eylemleri seçimlerle aynı döneme getirmeye yönelik açık ve doğrudan bir girişim olduğuna inanıyoruz" yanıtını verdi.

'RAPORU ANALİZ EDECEĞİZ'

Peskov, söz konusu raporu Rus şirketlerin çıkarları için doğuracağı sonuçlar açısından analiz edeceklerini de kaydetti.

Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Listenin yayınlanması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Raporun bir başka yaptırım dalgası olmadığını biliyorsunuz ancak bunu incelememiz ve raporu hangi eylemlerin takip edeceğini analiz etmemiz gerekecek. Rusya'nın çıkarlarını ve Rus şirketlerin çıkarlarını mümkün olduğu kadar temin edebilmek için bu eylemler elbette Moskova tarafından analiz edilecek."

ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya liderliğiyle yakın olduğuna inanılan bireylere karşı daha fazla cezai yaptırım uygulanması için zemin oluşturacak raporu bugün yayınlaması bekleniyor.

Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2018 seçimlerinin meşruiyeti hakkında Batı medyası tarafından öne sürülecek tüm iddialara yanıt vermeye hazır olduğunu belirtmişti. Peskov, suçlamaların uydurma ve siyasi amaçlı olduğunun da altını çizmişti.