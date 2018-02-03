Nazarbayev'den Putin'e Soçi tebriği

Kongrede alınan kararların Suriye'de BM himayesinde siyasi çözüm bulunmasına büyük katkı sunacağının altını çizen Putin ve Nazarbayev, Astana formatındaki çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.
İŞBİRLİĞİ KONULARI DA İSTİŞARE EDİLDİ
Öte yandan Putin ve Nazarbayev, ileri teknoloji alanı da dahil işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin güncel konuları ele aldı. İkili, dün Almatı'da yapılan 'Küreselleşme Çağında Dijital Gündem' forumunun sonuçlarınından övgüyle söz etti.
Açıklamada, kongre katılımcılarının yaklaşık yedi yıldır süren savaşın ardından Suriye'nin kurtuluşu için temel prensiplerde anlaştığı bildirilmiş ve ülkenin seçimler yoluyla demokratik bir yola girmesinin kararlaştırıldığı kaydedilmişti. Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonunda anayasa komisyonuna adayların listesi dahil 3 belgeye onay verildiğini belirtmişti.
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