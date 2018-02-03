Nazarbayev'den Putin'e Soçi tebriği

© AA/ Raşit Aydoğan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden anayasa komitesi kurma kararı çıktı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Nazarbayev, telefon görüşmesi sırasında Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısından dolayı Putin'i tebrik etti.

Kongrede alınan kararların Suriye'de BM himayesinde siyasi çözüm bulunmasına büyük katkı sunacağının altını çizen Putin ve Nazarbayev, Astana formatındaki çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

İŞBİRLİĞİ KONULARI DA İSTİŞARE EDİLDİ

Öte yandan Putin ve Nazarbayev, ileri teknoloji alanı da dahil işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin güncel konuları ele aldı. İkili, dün Almatı'da yapılan 'Küreselleşme Çağında Dijital Gündem' forumunun sonuçlarınından övgüyle söz etti.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuç bildirgesi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaparak, Suriye hükümetinin yalnızca Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Açıklamada, kongre katılımcılarının yaklaşık yedi yıldır süren savaşın ardından Suriye'nin kurtuluşu için temel prensiplerde anlaştığı bildirilmiş ve ülkenin seçimler yoluyla demokratik bir yola girmesinin kararlaştırıldığı kaydedilmişti. Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonunda anayasa komisyonuna adayların listesi dahil 3 belgeye onay verildiğini belirtmişti.