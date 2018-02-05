Ryabkov: ABD'nin Kremlin Raporu'na karşı önlemlerimiz var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin 'Kremlin Raporu'na karşı alabilecekleri önlemler olduğunu ancak mevcut durumda Moskova'ya zarar verecek bir adım atmayacaklarını ifade etti.

İzvestiya gazetesine demeç veren Ryabkov, "Mevcut durumda kati karşılıklılık peşinde olmayacağız ve kendimize zarar verecek adım atmayacağız. Eğer Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimimiz tüm faktörleri değerlendirip beklenen vaktin geldiği sonucuna varırlarsa, o zaman yanıt vereceğiz" dedi.

Rusya'nın ABD'ye daha önce de yanıt verdiğini ve Rusya'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan yetkililerin sayısının azaltıldığını anımsatan Ryabkov, "Washington'un adımlarına karşı sözde kalmayan somut tepki araçları ve yöntemleri daha önce uygulamaya koyuldu. Mevcut duruma yanıt vermek için de elimizde benzer tedbirler bulunuyor. Ancak bunların muhtemel uygulaması, ayrı bir siyasi kararın konusu. Bu karar alınırsa, tüm faktörler göz önünde bulundurularak alınacak" ifadelerini kullandı.

'SURİYE ANAYASA KOMİSYONU'NUN KAPSAMI BELİRLENDİ'

Öte yandan Ryabkov, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde kurulan Suriye Anayasa Komisyonu'nun kapsamının belirlendiğini söyledi.

Ryabkov, "Anayasayla ilgili konular bir kez daha Cenevre'ye taşınıyor. İlgili komisyonun kapsamı, genel anlamda belirlendi" diye konuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanabilecek 114 Rus politikacı ve 96 iş adamının bulunduğu 'Kremlin Raporu' isimli bir liste yayınlamıştı.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov listedeki isimler arasında yer almıştı.