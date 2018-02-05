Rusya: Suriye’deki her türlü silahlı eyleme ve provokasyonlara son verilmeli

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezi, çatışan taraflara, her türlü silahlı eylem ve provokasyonlara son vererek gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili anlaşmaya uyma çağrısında bulundu.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour ‘İdlib’de Rus uçağının düşürülmesi Astana sürecine sabotaj girişimi’

Açıklamada, "Rusya'nın ateşkes izleme merkezi bir kez daha çatışmanın tüm taraflarını, her türlü silahlı eylem ve provokasyonlara son vermeye ve Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin oluşturulması anlaşmasının şartlarına kesinlikle uymaya çağırıyor" dendi.

Rus askerlerin, eyaletlerin ulusal uzlaşı komitelerinin toplantılarına katılmaya devam ettiği, bölgelerin insani ve altyapı sorunlarının çözümüne ve sığınmacıların evlerine geri dönmesi için gereken şartların oluşturulmasına yardımcı olmaya çalıştığı ifade edildi.