Rusya: İdlib'de düşürülen uçağımızın enkazına ulaşmak için Türkiye'yle görüşüyoruz

İdlib'de düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.
Bu arada uçağın düşürülmesini El Nusra bağlantılı cihatçı bir grup olan Heyet Tahrir el Şam üstlenirken, Filipov'un cesedinin Türkiye'nin yardımıyla bir önceki gün Rusya'ya ulaştırıldığı açıklandı.
Öte yandan Filipov'un pilotu olduğu Su-25 uçağı, Rusya'nın Suriye'de cihatçı gruplara hava operasyonları düzenlediği Eylül 2015'ten bu yana bu ülkede cihatçılar tarafından düşürülen ilk savaş uçağı olarak kayıtlara geçti.
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