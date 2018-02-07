Rusya: İdlib'de düşürülen uçağımızın enkazına ulaşmak için Türkiye'yle görüşüyoruz

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın savuma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, geçen hafta Suriye'nin İdlib bölgesinde cihatçılar tarafından vurulan Rus savaş uçağının düştüğü alana ulaşılması için Türkiye ile görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Şamanov, İdlib'de cihatçı bir grup tarafından 3 Şubat'ta düşürülen Rus savaş uçağının enkazının bulunduğu alana şu anda ulaşamadıklarını belirtip "Türklerle bu konuda görüşmeler yürütüyoruz fakat henüz sonuç yok" dedi.

İdlib'de düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.

© AFP 2018/ OMAR HAJ KADOUR Rusya, İdlib'de düşürülen uçağının parçalarının bulunması için Türkiye'den yardım istedi

Filipov'a ölümünden sonra Rusya Kahramanı nişanı verilmişti.

Bu arada uçağın düşürülmesini El Nusra bağlantılı cihatçı bir grup olan Heyet Tahrir el Şam üstlenirken, Filipov'un cesedinin Türkiye'nin yardımıyla bir önceki gün Rusya'ya ulaştırıldığı açıklandı.

Öte yandan Filipov'un pilotu olduğu Su-25 uçağı, Rusya'nın Suriye'de cihatçı gruplara hava operasyonları düzenlediği Eylül 2015'ten bu yana bu ülkede cihatçılar tarafından düşürülen ilk savaş uçağı olarak kayıtlara geçti.