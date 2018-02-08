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    Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya

    Rusya'nın BM temsilcisi: 120 IŞİD militanı DSG'ye katıldı

    © AA/ Atılgan Özdil
    Rusya
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    Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, YPG'nin geçen ay tek taraflı kararla Suriye'de 400 IŞİD mensubunu serbest bıraktığını ve 120 IŞİD militanının Demokratik Suriye Güçleri (DSG) saflarına katıldığını belirterek, görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte standart uygulandığını kaydetti.

    Haseke- Suriye- YPG
    © REUTERS/ Rodi Said
    YPG ile IŞİD arasında esir takası gerçekleşti
    Nebenzya, BM Güvenlik Konseyinde uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerinin görüşüldüğü toplantıda konuştu. IŞİD'in petrol gelirlerinin azaldığını ve geçen yılın sonlarına doğru petrol ve doğal gaz kaçakçılığından elde ettiği gelirlerin aylık 2 milyon dolar olduğunu aktaran Nebenzya, IŞİD'in modern teknolojiyle internet üzerinden gelir kaynaklarını artırmaya çalıştığını ifade etti.

    ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR

    IŞİD'e doğrudan ya da dolaylı destek verenlerin sorumlu tutulması gerektiğine, ancak geçen ay bu konuda ihlaller yaşandığına dikkati çeken Nebenzya, YPG'nin geçen ay Suriye'de 400 IŞİD militanını serbest bıraktığını ve 120 IŞİD militanının DSG saflarına katıldığını söyledi. Nebenzya, görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte standart uygulandığını kaydetti.

    IŞİD’in sahte internet mağazaları aracılığıyla, Suriye’ye komşu ülkelerden birinin vatandaşlarının parasını çalmaya devam ettiğini belirten Nebenzya, örgüt üyelerinin online kumarhaneler yoluyla da kazanç elde etmekten çekinmediğini kaydetti.

    BMGK'YA TAŞINACAK

    DSG-YPG
    © REUTERS/ Goran Tomasevic
    DSG'nin 'IŞİD'le gizli anlaşma' görüntüleri ortaya çıktı
    Nebenzya, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejim güçlerini vurmasını 'üzücü' olarak nitelendirdi ve bu durumu BMGK'de gündeme getireceklerini söyledi.

    'BM'NİN ATEŞKES ÇAĞRISINI GERÇEKLİKTEN UZAK BULUYORUZ'

    Nebenzya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de Doğu Guta ve İdlib kırsalının hedef alındığı saldırılar nedeniyle, BM tarafından yapılan çatışmaların bir ay durdurulmasına yönelik çağrıyı da değerlendirdi. Rusya'nın Suriye'de ateşkesi veya savaşın sonlanmasını desteklediğini savunan Nebenzya, "Ancak teröristlerin bu yaklaşıma katılacaklarından emin değiliz. Bu nedenle BM’nin ateşkes çağrısını tamamen gerçeklikten uzak buluyoruz." dedi.

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    Etiketler:
    Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), YPG, IŞİD, Vasiliy Nebenzya, Suriye, ABD, Rusya
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