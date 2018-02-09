Rus Gaz Group, Türkiye'ye panelvan araç satışına başladı

GAZ Group'tan yapılan açıklamada Türkiye'ye 11 ilâ 13.5 metreküp yük hacimli Gazelle Next panelvan araçlarının satışına başladıkları belirtildi.

Açıklamada, ilk sevkiyatın 2017 sonbaharında yapıldığı, araçların bu ay itibariyle de Türkiye'deki 11 GAZ yetkili satış kuruluşunda edinilebileceği kaydedildi.

'TÜRKİYE PAZARI İÇİN FONKSİYONEL VE GÜVENİLİR KULLANIM SUNUYOR'

Türkiye'nin önemli kentlerindeki yetkili satış kuruluşlarının sayısını arttırmayı planladıklarını duyuran şirketin açıklamasında, Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel'in "Gazelle Next Türkiye pazarı için fonksiyonel ve güvenilir kullanım sunan harika bir araç. Müşterilerimize en üst düzey hizmet vereceğimizin garantisini veriyoruz. GAZ'ın yerel pazarda başarıyla gelişeceğinden de eminiz" ifadeleri aktarıldı.

Gazelle Next minibüs ve panelvan modeli, aynı anda 9 kişi ve 9,5 metreküp yük taşıyabiliyor. Hem yük aracı hem de minibüs olarak kullanılabilen araç, büyük kabin hacmi ve ‘kendi sınıfında en zengin' donanımlarıyla dikkat çekiyor. 150 bg gücüne sahip Cummins ISF 2,8 motorunun kullanıldığı aracın yakıt deposu 80 litrelik bir hacme sahip.