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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: ABD Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinden, Rusya'dan silah alımına son vermesini istiyor

    © Sputnik/
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'nın silah sanayiine yönelik yaptırımlarının haksız ve karalayıcı bir rekabet olduğunu söyledi.

    Karikatür
    © Sputnik/ Vitaliy Podvitski
    'Küresel silah pazarının trend belirleyicisi Rusya'
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin büyükelçileri vasıtasıyla Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinden Rusya'dan silah alımına son vermesini istediğini belirtti.

    Lavrov, "ABD'nin silah sanayiimize yönelik yaptırımları, kesinlikle haksız ve karalayıcı bir rekabet, çünkü bu yaptırımlara paralel olarak ABD, tüm dünyayı ‘dolaşıp' büyükelçileri vasıtasıyla Latin Amerika, Asya, Afrika ülkelerinden bizden askeri araç ve silah almaktan vazgeçmelerini talep ediyor ve şu veya bu ülkedeki eksikleri Amerikalıların telafi edeceğini belirtiyor. Bu, şantaj ve ültimatom yöntemleriyle (bizi) pazardan çıkarmaya yönelik bir eylem" ifadelerini kullandı.

    ‘RUS SPORCULARIN ETRAFINDAKİ DURUM RUSYA'YI KARALAMAYI AMAÇLIYOR'

    Lavrov, Rus sporcuların etrafındaki durumun politik bir arka plana sahip olduğunu ve olimpik hareket üzerinden Rusya'yı karalamayı amaçladığını belirtti.

    Rus diplomat, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Rus sporcuları haklı çıkaran kararının kendisi için hoş bir sürpriz olduğunu aktardı ve şöyle devam etti:

    "Fakat hemen ardından ve sürprize yer bırakmadan WADA yönetimi, Amerikan Dopingle Mücadele Ajansı'nın mahkemenin bu berbat kararının tüm ‘temiz' sporculara gölge düşürdüğünü, olimpiyat ilkelerini baltaladığını açıkladı."

    Lavrov, "İnsanlar olumsuz, kötü duygularını engelleyemiyorlar ve böylelikle kendilerini açığa çıkarıyorlar. Elbette ki ABD'de her türlü kutsal sayılan mahkemenin kararı anti-doping kuruluşunun yöneticisinde sinir krizine neden oluyorsa, bu eylemlerin kesinlikle politik bir arka plana sahip olduğu ve olimpik hareket üzerinden Rusya'yı karalamayı amaçladığı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

    ‘ABD FÜZE SAVUNMA SİSTEMİYLE RUSYA'NIN ETRAFINI SARIYOR'

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Yuri Gripas
    Lavrov: Birçok ülke Rusya’yı istikrar garantörü olarak görüyor
    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin füze savunma sistemiyle Rusya'nın her taraftan etrafını sardığını, bununla birlikte şimdi de Çin'i hedef aldığını açıkladı.

    Lavrov, "Genele bakıldığında, ABD'nin füze savunma sisteminin ögeleri Kuzey Kore nükleer sorunu bahanesiyle Güney Kore'de, şimdi de ek olarak Japonya'da konuşlandırılıyor. ABD'nin küresel füze savunma sisteminin Avrupa kısmıyla birlikte tüm bu sistem, haritalardan da net olarak görüldüğü gibi, şaşırtıcı bir şekilde tesadüf olarak ya da olmayarak Rusya'yı fiilen çepeçevre sarıyor, bununla birlikte şimdi de Çin'i hedef alıyor. Bu tür eğilimleri güçlendirmek için bahane vermemek bizim çıkarımıza, bunun için de müzakere masasına oturmak gerekir" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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