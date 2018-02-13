Lavrov: ABD, Suriye’de devlet benzeri bir yapı kurmaya yönelik adımlar atıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “ABD’nin adımları daha çok Suriye topraklarının büyük bölümünde, Fırat Nehri’nin doğu yakasından Irak sınırına kadar bir bölümde devlet benzeri bir yapı oluşturma yolunda ilerliyor” dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders’le görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov şunları söyledi: "ABD’li partnerlerimizden Suriye’de ne kadar kalacakları konusunda farklı açıklamalar duyuyoruz. Suriye’de yalnızca askeri görevleri sona erene kadar değil ülkede herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliği ile noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç sağlanana kadar kalmaları gerektiğini söylüyorlar. Bu da ABD açısından rejim değişikliği demek. Genel anlamda Washington’ın Suriye’de sonsuza kadar değilse bile uzun süre kalmak istediğinden şüpheleniyoruz."

© AFP 2018/ SAFIN HAMED 'ABD'nin yüzüstü bıraktığı Kürtler, bağımsız devlet kurma şansını bir kez daha kaçırdı' ABD’nin Suriye’de tek taraflı, tehlikeli adımlar atarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü riske attığını ifade eden Lavrov “ABD’nin adımları daha çok Suriye topraklarının büyük bölümünde, Fırat Nehri’nin doğu yakasından Irak sınırına kadar bir bölümde devlet benzeri bir yapı oluşturma yolunda ilerliyor” dedi.

ABD’nin adımlarının giderek daha da Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozma yönünde ilerlediğini vurgulayan Lavrov, BM'nin ülkede anayasa oluşturma sürecinin şeffaf geçmesi yönünde teminat vermesi gerektiğini belirtti.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül Erdoğan'dan ABD'li komutana: Osmanlı tokadı yemediği belli

Suriye’deki barış sürecine değinen Lavrov, Moskova’nın Kürtlerin bu süreçte yer almasını desteklediğini hatırlattı. Lavrov, ABD’nin Türkiye’nin Kürtler konusundaki tavrını göz ardı ederek sağgörüsüz davrandığını vurguladı.

Lavrov “Türkiye’nin Kürt gruplara karşı nasıl yaklaştığını biliyoruz. Bunu farklı şekillerde değerlendirmek mümkün olsa da, bu tavır bir gerçek. Bu yaklaşımı tamamen gözardı ederek hareket etmek sağgörüsüzlük. Böyle bir basiretsizliğin sonuçlarını da Afrin’de görüyoruz” dedi.

© Fotoğraf: RIA Novosti / Mihail Voskresenski Rusya'nın Şam elçisi Kinşak: PYD'nin Suriye hakkındaki görüşmelerden dışlanmasına karşıyız

Lavrov, açıklamalarına şöyle devam etti: “Rusya’nın en başından beri Kürtlerin Suriye krizinin çözümüne yönelik tüm süreçlerde yer almasını desteklediğini vurgulamak istiyorum. Kürtler, Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan Suriye krizinde nihai ve istikrarlı bir çözüme ulaşamayız.