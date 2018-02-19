Lavrov: ABD, güçlerini El Tanf'tan derhal çekmeli

Lavrov, Valday Tartışma Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin, Suriye'nin Ürdün sınırı yakınında koruması altına alıp etki alanına çevirdiği bölgede, bir mülteci kampının yer aldığını belirttti. Lavrov, Rusya'nın, bu kampın militanların yeni savaşçıları yanlarına çekebilmeleri için zemin hazırladığına inandığını kaydetti.

ABD'nin güçlerini bu bölgeden geri çekmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, "Bu alan (etki alanı) derhal kapatılmalı. Ayrıca mülteci kampına insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmeli" dedi.

Lavrov ayrıca, Rusya tarafındansa 'gerilimi azaltma bölgesi' olarak tanımlanan bu alanlarda şiddet olaylarının azaltılması için gösterilen çabaların şimdi Suriyeli olmayan tüm askeri güçlerin bu bölgeden çıkarılmasına yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

'İSRAİLLİ MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLGİLENDİRİLDİKLERİ SIR DEĞİL'

Diğer taraftan Lavrov, "Bu bölgenin (Suriye'nin güneyindeki gerilim azaltma bölgesi) oluşturulmasını Ürdün ve ABD ile müzakere ettik. İsrailli meslektaşlarımızın aramızda müzakere ettiklerimiz konusunda bilgilendirildikleri de bir sır değil" diye ekledi.

İsrail, İran'ı Suriye'nin güney bölgelerinde kontrolü ele geçirmeye çalışmakla suçluyor.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki güney bölgelerinde, Rusya, Türkiye ve İran'ın garantör ülkeleri olduğu Astana süreci kapsamında oluşturulmasında uzlaştıkları dört gerilimi azaltma bölgesinden biri yer alıyor. El Tanf da ülkenin güneyinde, Irak sınırının yakınlarında bulunuyor.