Rus vekil: Türkiye Afrin konusunda ilgili tüm taraflarla anlaşmaya varmalı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Komitesi Başkanı Leonid Kalaşnikov, Türkiye’nin Afrin konusunda ilgili tüm taraflarla anlaşmaya varması gerektiğini, aksi takdirde Suriye’nin bölünmesine yol açacak durumun oluşabileceğini belirtti.

Rus medyasına konuşan Kalaşnikov, "Türklerin sınır güvenliği sebebiyle Afrin'e girdiği açık. Kürtler ve diğer taraflarla anlaşmaya vararak oradan çekilirlerse doğru bir hamle yapmış olur. Suriye'yi ulusal devlet olarak korunmasına katkı sağlar" dedi.

Rus vekil, "Aksi takdirde mevcut durum başta Amerikalılar olmak üzere, Kürt sorunu gibi etnik gruplar arası ilişkileri kullanarak ülkeyi bölmek için çaba göstermek sarfedenlere gerekçe oluşturur" diye ekledi.