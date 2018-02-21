Rusya: ABD, Doğu Guta’daki insani durumu kullanıyor

Gazetecilere konuşan Ryabkov, Rusya’nın BMGK ile Doğu Guta’daki insani durumla ilgili bir karar taslağı üzerinde çalıştığını belirtti.

Ryabkov “Şimdi New York’ta insani durum, insani yardımlar gibi konulara yönelik bir taslak üzerinde çalışıyoruz. İnsani durum ve insani yardımlar ABD ve hemfikirlerinin Suriye meselesinde belki de en büyük çifte standart uyguladığı konular. Washington’ın her gün siyasi reklam ve Şam’a yönelik baskı için kendine faydalı gördüğü konuları titizlikle ve kötücül bir şekilde ayırdığını görüyoruz. Bunu ABD’yi rahatsız eden benzer durumlarda da yapıyorlar” ifadelerini kullandı.