Rusya, BMGK'yı Doğu Guta'yı görüşmek için toplantıya çağırdı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK'ya Doğu Guta'daki durumu görüşmek için toplanma çağrısı yaptı.

Nebenzya, Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta'daki durumu tartışmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.

Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konulu oturumda yaptığı konuşmada hem Genel Sekreter Antonio Guterres hem de konsey üyelerinin Doğu Guta konusundaki endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Nebenzya, "Doğu Guta'daki durumu değerlendirmek için başkanlıktan, yarın Güvenlik Konseyi'ni açık oturuma toplamayı istiyoruz" dedi.

Rus temsilci, bu adımın tüm tarafların görüşlerini ve yaklaşımlarını sunması ve çözüm önerilerini ortaya koyması için gerekli olduğunu belirtti.

ABD RUSYA'YI SUÇLAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Doğu Guta'da gerilimin tırmanmasıyla ilgili Rusya'ya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a desteği kesme çağrısı yapmıştı. Nauert, son 48 saat içinde Doğu Guta'daki hastanelere hava saldırıları düzenlendiğini ve 100'den fazla sivilin hayatını da belirterek, bu saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Şam kırsalındaki Doğu Guta'da yaşanan sivil can kayıplarından sorumlu olduğu iddialarını kesinlikle reddettiklerini söylemişti. Basın toplantısı düzenleyen Peskov, "Bunlar asılsız suçlamalar. Bunların neye dayandırıldığını anlamıyoruz" demişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise, ABD'nin Suriye'deki, özellikle de Doğu Guta bölgesindeki insani durumu kötücül bir şekilde kullandığını söyledi.