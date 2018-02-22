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    Suriye'de görev yapan bir Rus askeri

    Putin: Rus askerler Suriye’de mükemmel eğitim düzeyini sergiledi

    © AP Photo/ Hasan Ammar
    Rusya
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    23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle düzenlenen kutlama programında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askerlerin Suriye’de mükemmel eğitim düzeyi, kararlılık ve cesaret sergilediğini belirtti.

    Rus Kadın Askerler
    © Sputnik/ Dmitry Korobeinikov
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    Putin, "Suriye topraklarındaki askeri operasyonlara katılan herkese bir kez daha hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek isterdim. Askerlerimiz mükemmel eğitim düzeyine sahip. Onlar görevlerini layık bir biçimde yerine getiriyor. Kararlılıkla, korkusuzca ve sonuna kadar savaşıyorlar" dedi.

    Programa Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rus askeri yetkililerin yanında Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Sırbistan ve Venezüella savunma bakanları ve bakan yardımcıları ile diğer konuklar da katıldı. Putin, yabancı konuklara hitaben, “Tüm üniformalı insanlar gibi siz de silaha ve orduya karşı özel yaklaşıma sahipsiniz. Siz, buna ne kadar özenle yaklaşılması gerektiğini ve askerlik gibi hassas alana güvenin ne kadar değerli olduğunu herkesten çok daha iyi anlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

    Rus asker ve yabancı konukları, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle kutlayan Putin, tüm asker ve halklara en iyi dileklerini ileterek devlet güvenliğinin sağlanması konusunda başarılar diledi.

    'İLERİ TEKNOLOJİLİ ULUSAL SAVUNMA MERKEZİ'Nİ KURDUK'

    Zeytin Dalı Harekatı, Afrin, TSK, ÖSO
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
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    Programa katılan yabancı yetkililerin, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı’nın çalışmalarını inceleme fırsatını bulacağı umudunu dile getiren Putin, Sergey Şoygu ve ekibinin yabancı meslektaşlarına anlatacak çok şey olduğunu söyledi. Rus lider, “Biz, silahlı kuvvetleri ve genel olarak devleti özel koşullarda idare etmek için ileri teknolojili ve çok rahat yapı olan Ulusal Savunma Merkezi’ni kurduk. Umarım bu deneyim sizin ordularınızda da kullanılabilir” dedi.

    'KESİN OLARAK SÖYLEYEBİLİRİZ; RUSYA'NIN GÜVENLİĞİ SAĞLANDI'

    Son yıllarda yaşanan olayların, Rus ordusunun savaşa hazır olma durumu, silah ve askeri teçhizat kalitesi bakımından zirveye çıktığını dile getiren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün kesin olarak şunu söyleyebiliriz: Rusya’nın güvenliği sağlandı. Elbette bu yöndeki çalışmalar devam edecek, ülkenin savunma yeteneği tüm yönlerde yükselmeye devam edecek."

    Rusya- Suriye- Halep
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
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    Stratejik nükleer caydırma kaynaklarını daha da güçlendirecekleri sözünü veren Putin, “Bununla birlikte savunma sanayimizin potansiyeline, bilimsel araştırma merkezleri ve tasarım bürolarımızın başarılarına güveniyoruz. Onlar, yeterliliğini ve küresel rekabet gücünü kanıtladı” ifadelerini kullandı.

    Rus ordusunun güçlenmesinde tüm düzeyden subay ve komutanların özel role sahip olduğunu kaydeden Putin, sözlerine şunları ekledi: “Onların profesyonelliği, ileri teknolojiyi en etkili biçimde kullanma yeteneği, askeri bilimi mükemmel bilmesi, yeni düzey görevleri başarıyla yerine getirmek için temel oluşturuyor. Elbette her zaman olduğu gibi subay gerçek bir öğretmen, titiz ve dikkatli bir baba ve komutan olmalı, astlarına dürüst ve sorumlu hizmet örneği göstermeli, ordumuzun önceki subay nesilleri tarafından oluşturulan geleneklere sadık kalmalı. Böyle olacağından eminim."

    'YURTSEVERLİK RUSLARIN DOĞASINDA VAR'

    Putin, “Yurtseverlik halkımızın doğasında ve biz, vatanımız tehlikedeyken bu özelliğin insanları hangi kahramanlık düzeyine yüceltebildiğini çok iyi biliyoruz. Anavatanın kurtuluşu, silah arkadaşını korumaya hazır olma, sevenleri koruma her zaman en ağır sınavlardan daha güçlü” dedi.

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    Rus halkının, ülkeyi ve vatandaşların barış içinde yaşama hakkını güvenilir biçimde koruyanlara karşı derin ve samimi duygular beslediğini dile getiren Putin, “Anavatanın şanına askerlik yapmak, ülkemizde her zaman saygı kaynağı olmuştur. Rusya çok kez dış tehditlere ve bağımsızlığına yönelik tacizlere karşı koymuştur. Askerlerimiz, denizcilerimiz, subaylarımız ülkeyi cesurca savunmuş, sadece eğitim düzeyi ve silah gücüyle değil, ruhun gücü ve vatanına olan büyük sevgisi sayesinde düşmanı yenilgiye uğratmıştır” ifadelerini kullandı.

    Rus lider, örnek olarak Staliningrad Muharebesi’ni gösterdi. Putin, “Ordu ve halkın muzaffer birliği bu muharebede tüm gücüyle kendini tezahür ettirdi. Askerlerin kahramanlığı, savaşın gidişatını belirleyen muharebenin kendisi, İkinci Dünya Savaşı’nın ülkemizin askeri şanının tarihine giren diğer büyük muharebeleri gibi sonsuza kadar dünya tarihine girdi” dedi.

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    Etiketler:
    23 Şubat Vatan Savunucuları Günü, Vladimir Putin, Suriye, Rusya
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