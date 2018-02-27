Rusya: Militanlar 'insani molayı' taarruza geçmek için kullanıyor

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin başkanı Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, bugün insani molanın yürürlükte olduğu sırada 11.45-12.25 (TSİ 12.45-13.45) saatleri arasında Harasta ve Duma yerleşimlerinin arasında bulunan bölgeden militanların insani koridora iki kez havan toplarıyla ateş ettiklerini ve havan mermilerinin geçiş kontrol noktasının 500 metre uzağında infilak ettiklerini belirtti.

'HAZRAMA VE NAŞABİYE'DE SALDIRDILAR'

Tümgeneral Yevtuşenko, "İnsani ateşkes sırasında militanlar hükümet güçlerinin Hazrama ve Naşabiye yerleşimlerindeki mevzilerine saldırmaya da devam etti. Ardından 13.00'te (TSİ 14.00) diğer istikametlerde de taarruza geçti. Söz konusu eylemler, topçu ve ateşli silahlardan açılan ateş eşliğinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.