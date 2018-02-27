Kazan'da silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 de var.

Kazan şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk bilgilere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, biri sivil 2 kişi yaralandı.

Saldırganın 24 yaşındaki bir erkek olduğu, şehrin güneyindeki bir meskun bölgede tüfekle ateş açtığı bildirildi.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri ile saldırgan arasında çatışma çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Edinilen ilk bilgilere göre bir polis memuru, bir Ulusal Muhafız görevlisi ve bir bölge sakini yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak Ulusal Muhafız görevlisi hastanede yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı.

RUSYA: SALDIRGAN YAKALANDI

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çatışmada, saldırgana yardım ettiği tahmin edilen kişi öldü. Özel operasyon sonucu saldırgan yakalandı" dendi.

Tataristan Soruşturma İdaresi Başkanı Andrey Şeptitskiy, saldırganın av tüfeği kullandığı, olay yerinde çok sayıda kartuşun bulunduğunu bildirdi. Şeptitskiy, olay yeri incelemelerin devam ettiğini, kordonun henüz kaldırılmadığını söyledi.

TATARİSTAN: SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Bu arada Tataristan İçişleri Bakanlığı, saldırganın intihar ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Kazan'da, silahlı saldırıda bulunan kişinin yakalanmasına yönelik özel operasyon bitti. Operasyon sırasında saldırgan intihar etti" dendi.

'OLAYIN NEDENİ AİLE İÇİ TARTIŞMA'

Ön belirlemelere göre, olayın nedeni aile içi tartışma oldu. Tataristan İçişleri Bakanlığı, "1981 doğumlu saldırgan eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Daha önce kamu düzenini bozma suçundan 10 gün polis tarafından gözaltında tutuldu. Cezası bittikten sonra silah aldı ve eşinin saklandığı erkek kardeşinin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine zanlı, evin kapısına ateş açtı. Silah sesi duyan komşular polisi aradı. 37 yaşındaki saldırgan, olay yerine gelen polise ateş açtı, çatışma başladı. Ön belirlemelere göre saldırgan sarhoştu" diye açıkladı.