‘Rusya’nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne üyeliği yeniden başlatıldı’

IOC, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyeliğini Rusya’da devlet destekli doping programı yürütüldüğü iddiasıyla 5 Aralık'ta askıya almıştı. Rus ‘temiz' sporcuların Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'na Olimpiyat Bayrağı altında bağımsız olarak katılmasına izin verilmişti.
RUS SPORCULAR BAYRAKLARINI TAŞIYAMADI
Pyeongchang'da marşlarının çalınmasına izin verilmeyen Rus sporcular, IOC'nin tüzüğü çerçevesinde kapanış töreninde bayraklarını taşımak istiyorlardı. Ancak Rus curlingci Aleksandr Kruşelnitskiy ve bobsledçi Nadejda Sergeyeva'nın doping testinin pozitif çıkması nedeniyle bu istekleri gerçekleştirilememişti. IOC tarafından Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyeliği iade edilmemiş ve sporcular bayraklarını taşıyamamıştı.
© Sputnik/ Ramil Sitdikov
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Şamil Tarpişev de pazartesi günü, Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Rus sporcuların doping testlerinin tamamlanmasından sonra Rusya Olimpiyat Komitesi’nin IOC’ye üyelik statüsünün geri verilebileceğini söylemişti.
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