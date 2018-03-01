Kayıt
23:27 01 Mart 2018
Ankara-3°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

    Rusya, AİHM ile işbirliğini sonlandırabilir

    © Sputnik/ Vladimir Fedorenko
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Rus hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkmayı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile işbirliğine son vermeyi planladığı belirtildi. Bu kararın, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin sona ermesiyle sonuçlanacağı vurgulandı.

    Rusya Federasyonu Anayasası
    Sputnik
    Rusya, AİHM kararlarını ‘anayasaya aykırı’ ilan edebilecek
    Sputnik'e konuşan Rus hükümet kaynakları, kararlarının birçoğunun Rusya aleyhine olması nedeniyle AİHM'den çıkmayı düşündüklerini ifade etti.

    'RUSYA'NIN ARGÜMANLARI GÖZ ÖNÜNE ALINMIYOR'

    "Rusya'yla ilgili şikayetler ele alınırken AİHM'in izlediği tutum giderek daha da siyasileşiyor. Mahkeme, Rus hukuk sisteminin özelliklerini ve uluslararası hukuk normlarını göz önünde bulundurmuyor ve kısmen çifte standart uyguluyor" diyen kaynaklar, Rus tarafının argümanlarının ve savlarının dikkate alınmadığını vurguladı.

    'HAKİMLER RUS TEMSİLCİLERİN KATILIMI OLMADAN SEÇİLDİ'

    Rus parlamenterlerin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) haklardan mahrum bırakıldığını ve bu nedenle birçoğu Rusya davalarına bakan 20'den fazla hakimin Rus parlamenterlerin katılımı olmadan seçildiğini anımsatan kaynaklar, "Dolayısıyla bu hakimlerin seçiminin ve bunlar tarafından alınan Rusya'ya yönelik kararların meşruiyeti konusunda soru işaretleri var" diye konuştu.

    Rusya-Avrupa Birliği ilişkileri
    © Sputnik/ RIA Novosti
    Münih Güvenlik Konferansı'ndan 'Avrupa ile Rusya arasında savaş riski artıyor’ iddiası
    Kaynaklar, bu sebeplerden dolayı Rusya yönetiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeyi, bunun sonucu olarak da AİHM'in yargı alanından çıkmayı ve Avrupa Konseyi üyeliğini sonlandırmayı gözden geçirdiğini vurguladı.

    AKPM, 2014 yılında Kırım'ın Rusya topraklarına dahil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

    Bunun üzerine, 2015 yılında Rusya, Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyurmuştu.

    Ayıca Rusya, Haziran 2017'de AKPM'ye aidat ödememe kararı almıştı.

    İlgili konular:

    AİHM: İşveren, çalışanının bilgisayarındaki içerikleri inceleyebilir
    Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 'AİHM'e binlerce başvuru olabilir' uyarısı
    AYM Başkanı Arslan, AİHM toplantısına katılmadı
    Etiketler:
    Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya'da Kediler Günü kutlanıyor
    Rusya’da Kediler Günü kutlanıyor
    Karikatür
    'Yeni bir silahlanma yarışının fitilini Putin ateşlemedi'
    İnfografik
    Rusya Devlet Başkanı adaylarına destek oranı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam