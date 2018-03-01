'Rusya, Türkiye’ye yönelik herhangi bir nükleer saldırı tehdidine karşı harekete geçmeye hazır'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, Kolektif Güvenlik Anlaşması (KGAÖ) ülkeleri, Suriye, İran, Kuzey Kore, Çin ve Türkiye’nin Rusya’nın müttefikleri olduğunu, bu ülkelere karşı herhangi bir nükleer saldırı tehdidi halinde Moskova’nın harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis konuşmasında Rusya ya da müttefiklerinden birine karşı nükleer silah kullanılması halinde, bu saldırıya Rusya'ya yapılmış bir saldırı gözüyle bakılıp derhal karşılık verileceğini vurguladı.

Sputnik’in ‘Putin’in müttefikler sözüyle kimleri kast ediyor olabileceği’ sorusuna yanıt veren Şerin “KGAÖ üyesi ülkeler, Suriye… Çin’in Rusya’ya karşı yaklaşımı oldukça olumlu ve dürüst. Çin’i düşmanımız olarak sayamayız. Bu sözlerden galiba Kuzey Kore ve İran’ı da anlayabiliriz. Türkiye de bizim için her zaman müttefik oldu” dedi.

KGAÖ ülkeleri arasında Rusya’nın yanı sıra Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yer alıyor.