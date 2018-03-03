Rus diplomatlar Telegraph’ın 'büyüyen tehdit' makalesini tiye aldı

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’nde görevli diplomatlarsa Williamson’un açıklamalarıyla aynı fikirde olmadıklarını, kurumun Twitter’daki sayfasından paylaştıkları mesajla gösterdi.
Mesajda, “Şu anda tehdit altında bulunan tek şey, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan daha fazla harcama yapan İngiliz Savunma Bakanlığı’nın abartılı yaşam biçimi” ifadeleri yer aldı.
The only way of life threatened here is the lavish @DefenceHQ spending surpassing Russia’s. pic.twitter.com/wzK9CNvaYe— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 2, 2018
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