Rus diplomatlar Telegraph’ın 'büyüyen tehdit' makalesini tiye aldı

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, Moskova'yı ‘gerilimi tırmandırma ve kışkırtmanın yolunu’ seçmekle suçlayan İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson'un ifadesini içeren The Telegraph gazetesinde yer alan makaleyi ironik bir anlatımla tiye aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen gün yaptığı Federal Meclis konuşmasını yorumlayan Williamson, “Yaşam şeklimize yönelik giderek büyüyen bir tehditle karşılaştık ve bu gelişme, savunmayı zayıflatmamamız gerektiğine dair bir hatırlatma daha” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’nde görevli diplomatlarsa Williamson’un açıklamalarıyla aynı fikirde olmadıklarını, kurumun Twitter’daki sayfasından paylaştıkları mesajla gösterdi.

Mesajda, “Şu anda tehdit altında bulunan tek şey, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan daha fazla harcama yapan İngiliz Savunma Bakanlığı’nın abartılı yaşam biçimi” ifadeleri yer aldı.

The only way of life threatened here is the lavish @DefenceHQ spending surpassing Russia’s. pic.twitter.com/wzK9CNvaYe — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 2, 2018

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