'El Nusra Cepesi BM’nin insani konvoyunu engellemek amacıyla provokasyon hazırlığında’

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezinin başkanı Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “El Nusra Cepesi militanlarının, BM’nin en kısa zamanda yapılması planlanan insani konvoyunu Suriye’nin Duma yerleşiminde engellemek amacıyla provokasyon hazırlığında oldukları bilgisi geldi. Teröristler konvoya havan toplarıyla ateş edip, bu eylemin sorumlsu olarak hükümet güçlerini göstermek istiyor” ifadelerini kullandı.

Yevtuşenko, “Yasadışı silahlı oluşumların Doğu Guta’daki eylemleri, Şam’a saldırıları ve sivil halkın gitmesini engellemeleri, askeri suçtur. Bu oluşumların liderlerinden yerli halka karşı keyfi eylemleri durdurmalarını, silahlı provokasyonlara son vermelerini ve insanların tehlikeli bölgelerden çıkmalarını sağlamalarını talep ediyoruz” dedi.

HALEP, LAZKİYE, ŞAM VE DOĞU GUTA’DA ATEŞKES İHLALLERİ

Yevtuşenko, Suriye’deki ateşkesin Halep, Lazkiye, Şam ve Doğu Guta’daki militanlar tarafından sürekli olarak ihlal edildiğini belirtti.

Rus general, “2401 sayılı kararla Suriye’de başlatılan 30 günlük ateşkes, Halep, Lazkiye, Şam ve Doğu Guta’daki yasadışı silahlı oluşumlar tarafından sürekli olarak ihlal ediliyor” diye konuştu.

Çatışan tarafların uzlaştırılmasının ve Suriye’deki insani durumun normale döndürülmesinin, ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2401 sayılı kararının uygulanmasının Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin çalışmalarının yoğunlaştığı başlıca yönler olduğunu da sözlerine ekledi.

‘DOĞU GUTA’DAKİ GEÇİŞ NOKTASI KESKİN NİŞANCILARIN ATEŞİ ALTINDA’

Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki durumun giderek kötüleşmeye devam ettiğini söyleyen Yevtuşenko, geçiş noktalarına keskin nişancılar tarafından ateş açıldığını kaydetti.

Yevtuşenko, “Geçiş noktasındaki durum giderek kötüleşmeye deva ediyor. Geçişlere keskin nişancılar tarafından ateş açılıyor. Teröristler kışkırtıcı eylemleri için yeraltı tünel ağından faydalanıyor. Ayrıca bugün 9.35 – 11.10 arasında insani koridora 4 kez ateşli silahlarla ateş açıldı. Yerli halktan 3 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.

Rus general ayrıca son bir gün içinde Şam’ın konut bölgelerine ve banliyölerine havan topuyla 8 kez ateş açıldığını, toplam 64 havan topu mermisinin fırlatıldığını, açılan ateşin bölgelerde yıkıma ve yaralanmalara neden olduğunu kaydetti.