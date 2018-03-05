Rusya: ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin Doğu Guta kararını uygulamıyor

Beyaz Saray'ın Rusya'yı suçlamadan önce BMGK'nın 2401 sayılı kararının içeriğini incelemesi gerektiğini belirten bakanlık, kararın hükümlerinin Rusya tarafından değil, ABD tarafından uygulanmadığının altını çizdi.
'MİLİTANLARIN YOĞUN SALDIRILAR DÜZENLEDİĞİ AYLARDA BATI SUSTU'
'MATTIS, KANIT OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ'
Bu bağlamda bakanlık, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in şubat başındaki açıklamasında Suriye hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığına dair hiçbir kanıt bulunmadığı açıklamasını anımsattı.
'ABD'NİN KONTROLÜNDEKİ GRUPLAR HER GÜN SALDIRI DÜZENLİYOR'
Bu arada bakanlık, ABD'nin kontrolündeki silahlı grupların gerilimi azaltma bölgesinin sınırlarını değiştirmek için 2018'in başından bu yana her gün Doğu Guta'daki (Harasta) Suriye hükümet güçleri garnizonuna saldırdığını vurguladı.
Bakanlık, ABD'nin, kontrolündeki grupları BMGK kararı çerçevesinde zapt etmek için hiçbir şey yapmadığını da kaydetti.
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