Rusya: ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin Doğu Guta kararını uygulamıyor

Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Doğu Guta ile ilgili kararını göz ardı etmekle suçlayan ABD'ye yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, BMGK kararını uygulamayan tarafın Washington olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'ın Rusya'yı suçlamadan önce BMGK'nın 2401 sayılı kararının içeriğini incelemesi gerektiğini belirten bakanlık, kararın hükümlerinin Rusya tarafından değil, ABD tarafından uygulanmadığının altını çizdi.

'MİLİTANLARIN YOĞUN SALDIRILAR DÜZENLEDİĞİ AYLARDA BATI SUSTU'

ABD'nin yönelttiği Doğu Guta'daki hastanelerin bombalandığına dair iddiaların Suriye ordusunun ABD yanlısı grupları püskürtmesi sonrasında geldiğine dikkat çeken bakanlık, "Ne ilgi çekicidir ki, militanların yoğun saldırılar düzenlediği aylarda Washington veya ABD'nin Avrupalı partnerlerinden bir kınama açıklaması gelmedi. Ancak Suriye ordusu ABD yanlısı grupları püskürtür püskürtmez Doğu Guta'daki sağlık tesislerinin bombalandığına dair geleneksel suçlamalar ve kimyasal silah kullanıldığı iddiaları ortaya atıldı" ifadelerini kullandı.

'MATTIS, KANIT OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ'

Bu bağlamda bakanlık, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in şubat başındaki açıklamasında Suriye hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığına dair hiçbir kanıt bulunmadığı açıklamasını anımsattı.

'ABD'NİN KONTROLÜNDEKİ GRUPLAR HER GÜN SALDIRI DÜZENLİYOR'

Bu arada bakanlık, ABD'nin kontrolündeki silahlı grupların gerilimi azaltma bölgesinin sınırlarını değiştirmek için 2018'in başından bu yana her gün Doğu Guta'daki (Harasta) Suriye hükümet güçleri garnizonuna saldırdığını vurguladı.

Bakanlık, ABD'nin, kontrolündeki grupları BMGK kararı çerçevesinde zapt etmek için hiçbir şey yapmadığını da kaydetti.