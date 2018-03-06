Kremlin: Erdoğan, Suriye'de düşen Rus kargo uçağıyla ilgili başsağlığı diledi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de düşen Rus kargo uçağında 39 Rus askerinin yaşamını yitirmesinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyelerini iletti.

Açıklamada, "Görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararının uygulanması bağlamında Doğu Guta'daki durum değerlendirildi. İnsani sorunların çözümünün önemi ve bölgedeki terörist gruplara karşı uzlaşmaz mücadelenin sürdürülmesi gereksinimi kaydedildi" ifadelerine yer verildi.

© AA/ Mehmet Ali Özcan Erdoğan, Putin ile Doğu Guta ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Erdoğan'ın Putin'i TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı hareketiyle ilgili bilgi verdiğini ifade eden Kremlin, iki ülke liderinin ayrıca enerji alandaki stratejik projeler dahil ikili işbirliğini değerlendirdiğini aktardı.

Erdoğan ayrıca Suriye'de düşen Rus kargo uçağında 39 Rus askerinin yaşamını yitirmesinden dolayı Putin'e taziyelerini iletti.