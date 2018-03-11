Putin: Dedem, Lenin’in aşçısı olarak çalışmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ismini taşıyan bir belgesel film için verdiği ropörtajlarda, dedesinin Ekim Devrimi’nin liderlerinden Vladimir Lenin’in aşçısı olarak çalıştığını söyledi.

Rusya lideri Putin, Rus gazeteci Andrey Kondraşov’un ‘Putin’ isimli belgesel filmi için röportaj verdi. Röportajın Rossiya 24 televizyonunun Twitter hesabında yayınlanan bölümlerinden birinde, Rus lider, dedesinin Sovyet liderler Lenin ve Stalin’in aşçısı olarak çalıştığını anlatıyor.

Putin bir soru üzerine, “Dedem, (Sovyet liderlerin) Moskova yakınlarındaki sayfiye evlerinden birinde önce Lenin, sonra Stalin için çalıştı” diyor.

Смотрите новый фильм Андрея Кондрашова «Путин» на страницах его коллеги Дмитрия Киселева в «Одноклассниках» и ВК: https://t.co/GTDjBCX805 и https://t.co/y9fW42ars3 pic.twitter.com/NpbRo5dJAw — Вести.Ru (@vesti_news) March 11, 2018

​Rus lider, dedesi ve başka akrabalarının Sovyetler Birliği döneminde baskı görüp sürgüne gönderilip gönderilmedikleri sorusu karşısındaysa, “Görünen o ki bunun tam tersi olmuş. Akrabalarıma o dönemde değer verilmiş. Zira bu insanların (akrabaları), kendilerini yarı yolda bırakmayacağını anlamış olmalılar” ifadelerini kullanıyor.

Putin’in anne tarafından olan dedesinin Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde savaştığı biliniyor.