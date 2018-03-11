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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin, Soçi Olimpiyatları’nın öncesinde ‘kaçırılan’ Türk uçağını anlattı

    © REUTERS/ Sputnik/Alexei Druzhinin
    Rusya
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    Rus lider Vladimir Putin, kendi ismini taşıyan bir belgesel film için verdiği röportajlarda, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılışına 1 saat kala kendisine Ukrayna’dan İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın kaçırıldığı ve hava korsanının hava aracını Soçi’ye indirmek istediği yönünde bilgi ulaştığını anlattı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Andrey Kondraşov'un ‘Putin' isimli belgesel filmi için röportaj verdi. Sosyal ağlarda yayınlanan belgeselde çeşitli değerlendirmelerde bulunan Putin, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışının öncesine denk gelen uçak ‘kaçırma' olayı ile ilgili, "Bu olay, Olimpiyat tarihinin oldukça hassas bir sayfası. Bu nedenle onu konuşmamamız bir tesadüf değil" ifadelerini kullandı.

    'UÇAĞIN SOÇİ'YE İNDİRİLMESİNİ TALEP ETTİLER'

    7 Şubat 2014'te otobüste Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) yetkilileriyle birlikte Soçi'deki Fişt Stadyumu'na giderken güvenlik yetkililerinden bir telefon geldiğini söyleyen Putin, sözlerine şöyle devam etti:

    "Olimpiyat Oyunları'nın açılışından önce resepsiyon vardı. Ardından IOC temsilcileriyle birlikte otobüse bindik ve Fişt Stadyumu'na doğru yola çıktık. Yolculuğun ortasında muavin telefonu bana uzattı, arayan kişi, Olimpiyat Oyunları'nın güvenliğinden sorumlu merkezin yöneticilerinden biriydi. Bu kişi, Ukrayna'dan İstanbul'a gitmesi gereken uçağın kaçırıldığını, kaçıranların uçağın Soçi'ye indirilmesini talep ettiklerini aktardı."

    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, belgesel için verdiği röportajda Pegasus şirketinde görevli pilotların içerideki yolculardan birinde bomba olduğunu ve kendisinin uçağın Soçi'ye indirilmesini talep ettiğini, savaş uçaklarının alarm durumuna geçirilerek havalandıklarını anlatmıştı.

    'ÖNGÖRÜLEN PLANDA UÇAĞIN DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİYORDU'

    Karadeniz'de düşen Rus Tu-154 uçağı
    © REUTERS/ Maxim Shemetov
    Soçi'deki uçak kazasının kurbanları New Jersey'de anıldı
    Görevlilere önerilerinin ne olduğunu sorduğunu söyleyen Putin, şöyle devam etti:

    "Yanıt beklenecek türdendi, böyle bir gelişme durumunda öngörülen plana göre uçağın düşürülmesi gerekiyordu. Ben, plana göre hareket etmelerini söyledim. Otobüstekilerin ‘Her şey yolunda mı' sorusuna ‘Evet, her şey yolunda' yanıtını verdim. Stadyuma gittik, içine girdik."

    Detaylar tamamen netleşmeden konuklara herhangi bir şey anlatmadığını belirten Putin, birkaç dakika sonra yeniden arandığını söyledi. Rus lider, "Telefon ikinci kez çaldı ve aynı güvenlikten sorumlu yönetici, bunun sarhoş kafayla yapılan bir oyun olduğunu, uçağın Türkiye'ye gittiğini ve kısa bir süre sonra oraya iniş yapacağını söyledi" diye konuştu.

    'KONUŞMAMAK DAHA İYİ'

    Savcılık yetkilisi, “Hava aracının bakımını yapan 2 teknisyen uçağın içindeydi” ifadelerini kullandı.
    © REUTERS/ Maxim Shemetov
    'Moskova'da 71 yolcusuyla düşen uçak havada değil yerde patladı'
    Sunucunun ‘Gelen iki telefon arasında neler hissettiniz?' sorusuna Putin, "Zannederim ki bu konuda konuşmamak daha iyi" yanıtını verdi.

    7 Şubat 2014'te pilotunun kaçırılma sinyali verdiği Harkov — İstanbul seferini yapan ve 110 yolcu taşıyan uçak pilotların başarılı bir uygulamasıyla Soçi yerine Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmiş, Hava korsanı tüm yolcuların tahliye edilmesine izin verdikten sonra etkisiz hale getirilmişti. Hava korsanının aşırı miktarda alkollü olduğu ileri sürülmüştü.

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    Etiketler:
    Andrey Kondraşov, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya
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