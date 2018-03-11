Rusya’ya karşı hazırlanan siber operasyon planı gün yüzüne çıktı

Plana göre ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Hillary Clinton'un seçim merkezine ve Demokrat Parti'nin alt kanatlarından Demokratik Ulusal Komite'ye (DNC) ait elektronik postalarına siber saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen Guccifer 2.0 takma adlı hackeri ve Rusya'ya ait bazı siteleri etkisiz hale getirmek için siber saldırı düzenleyecekti. Planda ayrıca demokratlardan sızdırılan bilgileri yayınlayan DCLeaks.com sitesinin bloke edilmesi de öngörülüyordu.
MEDYAYA SIZINCA OPERASYONDAN VAZGEÇİLDİ
Daniel'in aktardıklarına göre Obama yönetimi ayrıca DDos saldırılarla Rus medya kuruluşlarının çalışmalarını engellemeyi umuyordu, ayrıca Rus istihbarat teşkilatlarının iletişim merkezlerine yönelik siber saldırılar hazırlıyordu.
Ancak daha sonra plan, operasyon hakkındaki bilgilerin medyaya sızmasının Obama'yı çıkmaza sokacağı endişesiyle askıya alındı.
'RUSYA'NIN BÖYLE BİR HEDEFİ YOK'
37 sayfalık raporda, bu tarafların seçimlere Başkan Donald Trump lehine etki ettiği ileri sürülmüş, Rusya hükümetine dair bir ifade yer almamıştı.
Kremlin birçok kez Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NBC kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın böyle bir müdahaleyle erişebileceği herhangi bir hedefi bulunmadığını ifade etmişti.
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