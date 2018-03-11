Rusya’ya karşı hazırlanan siber operasyon planı gün yüzüne çıktı

Beyaz Saray’ın eski Siber Güvenlik Koordinatörü Michael Daniel, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 2016’da Rus medya kuruluşlarına, etkili iş adamlarına ve doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı kapsamlı bir siber operasyon planı hazırladığını anlattı.

Araştırmacı gazeteciler Michael Isikoff ve David Corn'un yazdığı ‘Rus Ruleti: Amerika'nın Putin Savaşı'nın İç Hikayesi ve Donald Trump'ın Seçimi' adlı kitapta ifadelerine yer verilen Daniel, siber operasyon planıyla kendisinin yanı sıra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanı Celeste Wallander'in de ilgilendiğini belirtti.

Plana göre ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Hillary Clinton'un seçim merkezine ve Demokrat Parti'nin alt kanatlarından Demokratik Ulusal Komite'ye (DNC) ait elektronik postalarına siber saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen Guccifer 2.0 takma adlı hackeri ve Rusya'ya ait bazı siteleri etkisiz hale getirmek için siber saldırı düzenleyecekti. Planda ayrıca demokratlardan sızdırılan bilgileri yayınlayan DCLeaks.com sitesinin bloke edilmesi de öngörülüyordu.

MEDYAYA SIZINCA OPERASYONDAN VAZGEÇİLDİ

Daniel'in aktardıklarına göre Obama yönetimi ayrıca DDos saldırılarla Rus medya kuruluşlarının çalışmalarını engellemeyi umuyordu, ayrıca Rus istihbarat teşkilatlarının iletişim merkezlerine yönelik siber saldırılar hazırlıyordu.

Ancak daha sonra plan, operasyon hakkındaki bilgilerin medyaya sızmasının Obama'yı çıkmaza sokacağı endişesiyle askıya alındı.

'RUSYA'NIN BÖYLE BİR HEDEFİ YOK'

Özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen, FBI'ın Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirkete suçlama yöneltilmişti.

37 sayfalık raporda, bu tarafların seçimlere Başkan Donald Trump lehine etki ettiği ileri sürülmüş, Rusya hükümetine dair bir ifade yer almamıştı.

Kremlin birçok kez Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NBC kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın böyle bir müdahaleyle erişebileceği herhangi bir hedefi bulunmadığını ifade etmişti.