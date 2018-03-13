Rus Dışişleri'nden Moskova'daki Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi hakkında açıklama

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin kontratın uygulanışı ve askeri-teknik işbirliğini ilgilendiren diğer konuların, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Moskova'da gerçekleştirecekleri görüşmenin gündem maddelerinden olacağı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin kontratın uygulanışı ve askeri-teknik işbirliğini ilgilendiren diğer konular ele alınacak" dendi.

Bakanlık, Lavrov ile Çavuşoğlu arasındaki toplantıda Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi gibi ikili stratejik projelerdeki ilerleyişin istişare edileceğini de belirtti.

'VİZE REJİMİNİN KALDIRILMASI DA ELE ALINACAK'

Açıklamaya göre, Lavrov ve Çavuşoğlu, iki ülke halkları için vize rejiminin kaldırılmasını da masaya yatıracak.

Açıklamada, bu konuyla ilgili, "Ulusal güvenliğin sağlanmasının gerekliliği göz önünde bulundurularak, bazı kategorilerdeki vatandaşlar için vize rejiminin basitleştirilmesinin görüşülmesi planlanıyor. Bazı kategoriler için vize rejiminin kaldırılmasına hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Bununla birlikte Rusya, terör ve suçla mücadelede iki ülkenin ilgili kurumları arasında işbirliğinin etkinliğini artırmayı umuyor" ifadeleri kullanıldı.

'SURİYE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLACAK'

Öte yandan bakanlık, Suriye'de istikrar sağlanması ve uluslararası hukukun genel kabul gören ilkeleri temelinde ulusal diyaloğun desteklenmesiyle siyasi çözüm sürecinin başlatılması ile ilgili konuların görüşmede önemli bir yere sahip olacağını vurguladı.

Açıklamada, "Rus tarafı, Suriye'de ve bölgede barış, güvenlik ve istikrarın temini ve korunmasında Rusya ve Türkiye'nin özel bir sorumluluğu olduğunu düşünüyor" dendi.