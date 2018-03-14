Putin, devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Kırım’a gidiyor

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağı ve Kırım’ın Rusya’ya resmen bağlanmasının yıldönümü 18 Mart öncesinde, bugün Kırım’a gideceği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kırım Cumhuriyeti'ne gidecek.

Putin ziyaret sırasında yapımına Şubat 2016'da başlanan ve yarımadayı Rusya'ya bağlayan 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü'nün inşa çalışmalarını görecek.

Putin visits Crimea today in pre-election tour. https://t.co/yLHpKrSzt6 — Lucian Kim (@Lucian_Kim) 14 March 2018

​Putin ayrıca yarımadadaki yeni Simferepol uluslararası havalimanını görecek.

Kırım halkının Rusya'ya bağlanma kararı aldığı referandum, 16 Mart 2014'te yapılmış, 18 Mart 2014'te de Kırım lideri Sergey Aksenov, dönemin Sivastopol Belediye Başkanı Aleksey Çalıy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de 'Kırım'ın Rusya Federasyonu'na kabul edilişine dair anlaşmayı' imzalamıştı.

Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin 18 Mart'ta yapılmasına da bu nedenle karar verilmişti.