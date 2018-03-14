Zaharova: Londra sınır dışı edilen Rus diplomatların listesini yolladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra’nın sınır dışı edilecek olan Rus diplomatların listesini Moskova’ya gönderdiğini, Rusya’nın İngiltere’ye ‘ayna’ niteliğinde yanıt hazırladığını belirtti.

Rossiya 1 kanalında yayınlanan 60 Minut (60 Dakika) programında konuşan Zaharova, Londra’nın 1 hafta içinde sınır dışı edilmesi planladığı Rus diplomatların listesinin ellerine ulaştığını aktardı.

Zaharova, “Bu kişiler Rus diplomatlar, ayrıca askeri ataşelik temsilcileri de var. Liste, diplomatik kanallardan Rusya’ya iletildi, liste elimizde, bu kişiler 7 gün içerisinde İngiltere’yi terk etmeli” diye konuştu.

‘İNGİLTERE’YE AYNA NİTELİĞİNDE YANIT HAZIRLANIYOR’

Zaharova, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Rusya ile ilgili yaptığı açıklamasına Moskova’nın Londra’ya ‘ayna’ niteliğinde yanıt hazırladığını belirtti.

Rus diplomat, “(İngiltere’ye) uygun, benzer, ayna niteliğinde, kesinlikle duruma uygun önlemler alınacak. Yanıt şu anda hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

‘SUÇ İŞLEDİĞİNDEN ŞÜPHELENİLEN 40’IN ÜZERİNDE KİŞİNİN TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Londra’nın çoğunun suç işlediğinden şüphelenilen 40’ın üzerinde Rus vatandaşını teslim etmesini beklediğini duyurdu.

Zaharova, “(Teslim edilmesini beklediğimiz) 40’ın üzerindeki kişi arasında seri katiller bulunuyor ve bu kişiler, yıllardır Rusya’ya teslim edilmemekle kalmayıp, çoktandır mülteci statüsüne kavuşmuş, sığınma hakkı ve Londra’nın tam himayesini kazanmış durumdalar, sosyal güvenlik paketinin tümünden faydalanıyorlar. Hal böyleyken bugün, yasalarla sıkıntıları olan kişilerin İngiltere’de istenmediklerini anlatıyorlar” diye konuştu.

‘İSTİHBARAT VE ASKERİ KANALLAR ÜZERİNDEN UZUN SÜREDİR TEMASIMIZ YOK’

Zaharova, Rusya ile İngiltere arasında istihbarat kanalları ve askeri kanallar üzerinden çok uzun süredir temaslarının bulunmadığını da sözlerine ekledi.