Peskov: İngiltere'ye karşılık vermekte gecikmeyeceğiz

Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Vereceğimiz yanıtlar için çok beklemeyeceksiniz. Dışişleri bakanlığı, diğer kuruluşlar teklif hazırlayacak. Devlet başkanı da nihai kararı alacak" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin çıkarlarına uygun seçenekten yana olacağını da ifade etti.

'İNGİLTERE'NİN SKRİPAL OLAYIYLA İLGİLİ TAVRINI ANLAMIYORUZ'

"Rusya olarak İngiltere'nin Skripal olayı konusunda aldığı tavrı şaşkınlıkla karşılıyor, anlamıyoruz" diyen Peskov, suçlamaların da hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı.

'İNGİLTERE İLE ANLAŞMAZLIK SEÇİMLERİ ETKİLEMEZ'

© Sputnik/ Mikhail Voskresensky Lavrov: İngiliz diplomatları sınır dışı edeceğiz

Peskov, İngiltere ile yaşanan anlaşmazlığın Rusya'da pazar günü yapılacak seçimleri etkilemeyeceğini ifade etti.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Peskov, "Hiçbir şekilde etkilemez. Seçim öncesi kampanyalar olağan şekilde devam ediyor, seçim kampanyaları elbetteki önceliğimiz" dedi.

Peskov, Rusya'nın Skripal ve kızına olanlarla hiçbir alakası olmadığını vurguladı.

Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında Rusya'ya karşı provokasyon emareleri olduğunu ifade eden Peskov, "İngiltere'nin tavrı tamamen sorumsuzca. Bu nedenle olanlardan endişe duyuyoruz, ancak sabırla bekleyecek ve uluslararası kamuoyuna tavrımızı belirteceğiz" dedi.