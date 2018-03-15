Rusya mezunu ilk Türk nükleercilerin hocası, öğrencilerle ilgili izlenimlerini Sputnik'e anlattı

Rusya’nın Obninsk kentinde ilk nükleer uzmanı Türk öğrenciler, düzenlenen resmi törende diplomalarını aldı. Öğrencilerin hazırlayıp savunduğu tezler sadece öğretmenlerinin değil, müstakbel işverenlerinin de takdirini kazandı.

© Sputnik/ Amur Gadjiyev Rusya mezunu ilk nükleer uzmanı Türk öğrenciler Sputnik’e konuştu

Türkiye’nin ilk nükleer enerji projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi’nden (MEPhI) mezun olan Türk öğrenciler, tezlerini genel olarak Nükleer Enerji Santral Donanım ve İşletme kürsüsünde hazırladı.

Kürsü Başkanı Profesör Sergey Leskin, Sputnik’e verdiği röportajda Türk öğrencilerin Rusya’da hangi zorluklarla karşılaştıklarını ve eğitim sırasında nasıl öne çıkmayı başardıklarını anlattı.

Leskin, şöyle konuştu:

'TÜRK ÖĞRENCİLERİN BURADAN BİRER UZMAN OLARAK AYRILDIKLARINDAN EMİNİZ'

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Türk firmalarından nükleer atak



Akkuyu NGS’nin yönetimiyle de temaslarımız oldu. Örneğin tez savunması aşamasında Akkuyu NGS’nden işletmeden sorumlu başmühendis yardımcısı Sergey Kozıyrev buraya gelmişti. Kendisi, özellikle binim bulunduğum komisyonun çalışmasına katıldı ve öğrencilerin bilgisini ve yaptıkları çalışmaları takdirle karşıladı. Kimi ve nereye işe alacağı konusunda şimdiden not düştü.”



'KISA SÜREDE TÜM BUNLARI NASIL BAŞARDIĞINA ŞAŞIRDIM'

© Sputnik/ Amur Gadjiev MEPhI’de ilk Türk mezunları için açılan hatıra levhası

Türk öğrencilerin en çok etkilendiği çalışmalarını dile getiren Leskin, “İki komisyon kurulduğu için sadece benim başında bulunduğum komisyon adına konuşabilirim. Gökçehan Tosun’un uzmanlık tezi çalışması, yabancı öğrencilerin yaptığı çalışmaların arasında en iyi seçildi. Bu çalışmanın uygulama için de büyük öneme sahip, bu kıza aferin diyorum. Kısa sürelerde programları benimsedi. Öylesine büyük bir çalışma yaptı ki, dürüst olmam gerekirse bu kadar kısa sürede tüm bunları nasıl başardığına şaşırdım” diye konuştu.

Tez çalışmalara hazırlık aşamasının nasıl geçtiğine de değinen Leskin, şöyle konuştu:

'TÜRK ÖĞRENCİLER, RUSÇAYI DİĞER ÖĞRENCİLERDEN ÇOK DAHA İYİ ÖĞRENDİLER'

'GELECEKTE YAPACAKLARI İŞE KARŞI YAKLAŞIMLARI, ÇOK YARDIMCI OLDU'

Küçük istisnalar dışında tüm görevleri net bir şekilde ve programa uygun olarak yerine getirdiler. Ortalamaya bakılırsa Türk gençler çok iyi öğrenciler. En önemlisi de, en çok sorumluluk gerektiren anda, yani tez hazırlama aşamasında kendilerini toparlamış olarak buradalardı, düzenli olarak geliyorlardı ve güvenlik artık evlerine gitme zamanları geldiğini söyleyinceye kadar gecenin geç saatlerine kadar kalırlardı. Dolayısıyla kendilerinin eğitime ve gelecekte yapacakları işe gösterdikleri bu yaklaşımları çok yardımcı oldu.



Mezun olan öğrencilere geldikleri yerde takılmayıp, kendilerini daha da geliştirmeleri ve eğitime devam etmelerini dilemek istediğini belirten Leskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

'NÜKLEER SANTRALLERDE ÇALIŞMALARI DURUMUNDA, HER YIL SINAVDAN GEÇMELERİ GEREKECEK'