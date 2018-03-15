Rusya mezunu ilk Türk nükleercilerin hocası, öğrencilerle ilgili izlenimlerini Sputnik'e anlattı

Kürsü Başkanı Profesör Sergey Leskin, Sputnik’e verdiği röportajda Türk öğrencilerin Rusya’da hangi zorluklarla karşılaştıklarını ve eğitim sırasında nasıl öne çıkmayı başardıklarını anlattı.
Leskin, şöyle konuştu:
'TÜRK ÖĞRENCİLERİN BURADAN BİRER UZMAN OLARAK AYRILDIKLARINDAN EMİNİZ'
- Türk öğrencilerin genel olarak zor günler geçirdiklerini itiraf etmem gerekir. Öncelikle günlük konuşma seviyesinde Rusçayı öğrenmeleri gerekiyordu. Ardından özel disiplinlerde eğitim başladığında teknik Rusçayı da öğrenmek durumunda kaldılar ki bu oldukça zor. Çünkü bizde kullanılan teknik terimlerin tüm dillerde karşılığı yok. Buradaki başlıca zorluk eğitimdeydi. Bizdeki projelerde kullanılan terimleri, anlayabilecekleri dilde açıklamalıydık. Zordu. Fakat Türk öğrencilerin büyük bir kısmı Rusçayı oldukça hızlı ve iyi benimsedi, özellikle de iyi not alan ve eğitimlerini kırmızı diplomayla bitiren öğrenciler. Rusça eğitimine yeterince sorumlu yaklaşmayanlar zorluk çekti. Dolayısıyla en azından devlet sınavını başarıyla geçip tezlerini ‘pekiyi’ notuyla savunan öğrencilerin buradan gerçekten birer uzman olarak ayrıldıklarından eminiz ve onlar için içimiz rahat.© Sputnik/ Konstantin Chalabov
- Akkuyu NGS’nin yönetimiyle de temaslarımız oldu. Örneğin tez savunması aşamasında Akkuyu NGS’nden işletmeden sorumlu başmühendis yardımcısı Sergey Kozıyrev buraya gelmişti. Kendisi, özellikle binim bulunduğum komisyonun çalışmasına katıldı ve öğrencilerin bilgisini ve yaptıkları çalışmaları takdirle karşıladı. Kimi ve nereye işe alacağı konusunda şimdiden not düştü.”
'KISA SÜREDE TÜM BUNLARI NASIL BAŞARDIĞINA ŞAŞIRDIM'
Tez çalışmalara hazırlık aşamasının nasıl geçtiğine de değinen Leskin, şöyle konuştu:
'TÜRK ÖĞRENCİLER, RUSÇAYI DİĞER ÖĞRENCİLERDEN ÇOK DAHA İYİ ÖĞRENDİLER'
'GELECEKTE YAPACAKLARI İŞE KARŞI YAKLAŞIMLARI, ÇOK YARDIMCI OLDU'
- Küçük istisnalar dışında tüm görevleri net bir şekilde ve programa uygun olarak yerine getirdiler. Ortalamaya bakılırsa Türk gençler çok iyi öğrenciler. En önemlisi de, en çok sorumluluk gerektiren anda, yani tez hazırlama aşamasında kendilerini toparlamış olarak buradalardı, düzenli olarak geliyorlardı ve güvenlik artık evlerine gitme zamanları geldiğini söyleyinceye kadar gecenin geç saatlerine kadar kalırlardı. Dolayısıyla kendilerinin eğitime ve gelecekte yapacakları işe gösterdikleri bu yaklaşımları çok yardımcı oldu.
Mezun olan öğrencilere geldikleri yerde takılmayıp, kendilerini daha da geliştirmeleri ve eğitime devam etmelerini dilemek istediğini belirten Leskin, sözlerini şöyle sürdürdü:
'NÜKLEER SANTRALLERDE ÇALIŞMALARI DURUMUNDA, HER YIL SINAVDAN GEÇMELERİ GEREKECEK'
- Eğer nükleer santrallerde çalışacaklarsa her yıl sınavdan geçmeleri gerekecek. Eğer bilim faaliyetlerini seçecek olurlarsa (aralarında böyleleri de var) bu seviyede kalmayıp, ilerlemelerini, daha üst seviyelere çıkmalarını, master, doktora yapmalarını diliyorum. Bu konuda, bizden mezun olan öğrencileri yeniden kürsümüzde görmekten her zaman mutlu olacağız ve gerek tavsiyelerle, gerekse de bir takım işlerde kendilerine elimizden gelen yardımı sağlayacağız.
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